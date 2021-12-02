Милан разгромил Дженоа Андрея Шевченко в 15-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Златан Ибрагимович открыл счет красивым прямым ударом со штрафного. Дженоа пыталась создать проблемы "россонери", но подводила реализация. Зато у Милана все было хорошо. В частности, Жуниор Мессиас забил до перерыва и после.

Шевченко разгромно проиграл Милану – красота от Златана, дубль уникального бразильца, Шеву подводит класс Дженоа

0:3 – Андрей Шевченко потерпел второе поражение в статусе тренера в Серии А, а его Дженоа так и осталась на 18 месте, имея 10 очков в активе. Милан набрал 35 зачетных баллов и расположился на второй строчке турнирной таблицы.