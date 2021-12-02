Дженоа – Милан – 0:3 – видео голов и обзор второго поражения Шевченко в Серии А
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Милан разгромил Дженоа Андрея Шевченко в 15-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Жуниор Мессиас 45+2’
Жуниор Мессиас 61’
45+2’ Жуниор Мессиас
61’ Жуниор Мессиас
Златан Ибрагимович открыл счет красивым прямым ударом со штрафного. Дженоа пыталась создать проблемы "россонери", но подводила реализация. Зато у Милана все было хорошо. В частности, Жуниор Мессиас забил до перерыва и после.
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0:3 – Андрей Шевченко потерпел второе поражение в статусе тренера в Серии А, а его Дженоа так и осталась на 18 месте, имея 10 очков в активе. Милан набрал 35 зачетных баллов и расположился на второй строчке турнирной таблицы.
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