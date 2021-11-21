Первые решения Шевченко

Андрей Шевченко дебютировал во главе Дженоа в сложных условиях. Команда в зоне вылета, много кадровых потерь. Кайседо, Фарес, Дестро, Бани, Максимович и Кришито сыграть не могли, а они забили 80% голов Дженоа в сезоне. Еще и соперник в первом туре не самый легкий. Жозе Моуринью испытывает проблемы в Роме, но все равно имеет солидный состав и борется за Лигу чемпионов.

Дженоа – Рома – 0:2 – видео голов и обзор дебютного матча Шевченко

Шевченко вышел на игру со схемой 5-3-2. Активного прессинга, конечно, не было, ведь впереди играл 38-летний Пандев. Дженоа встречала соперника в центре поля, позволяя защитникам Ромы спокойно разыгрывать мяч. Хозяева в первую очередь старались ограничивать пространство "волкам", не давать свободных зон. Выходило с переменным успехом.

Сами "грифоны" строили атаки через короткий пас, пытаясь осмысленно выходить из обороны. В финальную треть подопечные Шевченко заходили не так часто. Вблизи чужих ворот Дженоа делала ставку на фланги – Сабелли и Камбьясо выполняли кроссы в штрафную. Выжать из этого какую-то пользу, впрочем, не удалось. Дженоа за весь матч нанесла один удар и заработала 0.07xG.

Дженоа слабая, поражение закономерное

Дженоа нервно начала и не успевала реагировать на комбинации Ромы. Гости хорошо разыгрывали справа. Оттуда мяч прилетел в центр к Мхитаряну, а армянин мощным ударом в касание забил. К счастью для Шевченко, на пути мяча оказались руки Абрахама, а судья отменил взятие ворот.

Как минимум 4 замечательных момента имел Шомуродов. Эльдор остро стрелял по воротам своей бывшей команды. Узбек не попал в цель головой, а затем упустил еще два супершанса, которые ему создали Абрахам и Эль-Шаарави. Шомуродов промахивался даже по пустым воротам. Мхитарян бил с более сложных позиций – часто, но не точно.

Рома после перерыва усилила давление, однако в завершающей стадии было много хаоса. Настырному Карсдорпу не хватало нестандартных действий, а форвардам – взаимопонимания. Абрахам и Шомуродов цеплялись за мяч в штрафной, но не получали поддержки партнеров. "Волки" так и не заставили Сиригу по-настоящему вступить в игру.

Дженоа играла хуже. Но если искать позитив, можно вспомнить неплохие периоды в каждом тайме, когда удавалось перейти центр поля. Во второй половине встречи "грифоны" несколько раз перспективно выбежали по левому флангу, где грамотно взаимодействовали Ровелла, Камбьясо и Васкес. Последний опасно прострелил в штрафную, однако там помешали пробить Стураро.

Ключевая замена Моуринью

Как Шевченко влиял на игру заменами? Через час снял с игры возрастного Пандева, а после пропущенного мяча решил рискнуть и заменил защитника Бираски форвардом Бьянки. В компенсированное время вышел третий нападающий. Перехватить инициативу и спасти матч это не помогло. Шевченко завершал поединок мокрым, разочарованным и с грустной гримасой на лице.

А Моуринью сегодня торжествует. Он на 75-й минуте сделал решающую замену – выпустил 18-летнего Афена-Гьяна на место Шомуродова. Спустя 7 минут Феликс забил первый гол во встрече. Мхитарян протянул мяч через пол поля и выкатил под удар ганцу – Афена-Гьян в отличие от Шомуродова своим шансом воспользовался.

В добавленное время Феликс оформил дубль, забив в "девятку" шикарным дальним ударом! Вот так чуйка Моуринью: оставил в запасе Майораля и Переса, а сделал ставку на африканского парнишку. И не прогадал. Афена-Гьян дублем приносит Роме победу! "Джаллоросси" набрали 22 очка и поднялись на 5 место Серии А. Дженоа осталась в зоне вылета с 9 баллами.

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