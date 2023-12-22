Украинский форвард Жироны Артем Довбик вошел в пятерку претендентов на звание лучшего игрока декабря в Ла Лиге.

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Кроме нашего земляка на награду также претендуют: Альваро Вальес из Лас-Пальмаса, Родриго из Реала, Иньяки Уильямс из Атлетика и представитель Хетафе Борха Майораль. Проголосовать за украинца можно по ссылке.

Напомним, в декабре Довбик сыграл за Жирону в 4 матчах, в которых забил 4 гола: Артем расписался в воротах Барселоны, оформил дубль в игре с Алавесом и забил Бетису.

К слову, результативность украинца повлияла и на его цену: Transfermarkt добавил к его стоимости сразу 13 млн евро и теперь Довбик стоит уже 28 миллионов.

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