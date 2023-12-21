Украинский нападающий Жироны Артем Довбик попал в символическую команду по итогам 14-й игровой недели от игры EA Sports FC 24.

В Жироне спрогнозировали количество голов, которые забьет Довбик – украинцу предвещают борьбу за культовый трофей

Наш земляк получил обновленную карточку с общим рейтингом 86. Новая команда недели уже доступна в режиме Ultimate Team.

Напомним, в 17-м туре Ла Лиги Жирона разгромила Алавес со счетом 3:0, а Довбик отметился дублем.

К слову, это уже второе попадание украинца в культовую игру – ранее он становился участником виртуальной команды по итогам 8-й игровой недели. Тогда Артем получил карточку с рейтингом 83 за гол и два ассиста в игре с Осасуной (4:2).

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