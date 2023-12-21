Жирона подходила к матчу с Бетисом в статусе лидера чемпионата, однако Реал отставал всего на два очка. Каждая осечка могла дорого стоить каталонцам, так что Мичел бросил в бой всех лучших – в частности, и Коуту, у которого было небольшое повреждение. Конечно, попал в старт и Довбик, а вот Цыганков оказался вне заявки. Его до сих пор тревожит дискомфорт в ноге.

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Первый тайм Артема походил на то, что мы видели с Алавесом, да и в большинстве других матчей. Украинец не был наиболее заметной фигурой на поле, но обеспечивал непрерывность игры Жироны. Хорошая игра спиной к воротам, подыгрывание и создание преимуществ (позиционных и многочисленных) помогали в циркуляции мяча на чужой трети поля. С учетом этого контекста карта передач Довбика и 13 касаний к перерыву выглядят круто.

Был у Довбика и опасный момент. На 24-й минуте Гутьеррес отдал разрезной пас на левый край штрафной – Артем ворвался, но пробить ему не дали. Важно, что именно этих врываний от украинца и ждут в Жироне. Это его сильная сторона.

А на 39-й минуте Довбик забил свой 11-й гол в чемпионате Испании! Наш земляк реализовал пенальти. Его заработал Савио, однако в начале эпизода Артём создавал качественные 2-в-1. В принципе, эпизод и должен был завершиться пасом на него.

До перерыва Довбик успел еще заработать свою первую желтую карточку в Испании. Бомбардира Жироны наказали за едва заметную отмашку по лицу Шади Риада.

Вторая половина завершилась для Артема на 64-й минуте. Вероятно, все из-за травмы. Нападающий Жироны вдруг перестал активно идти в прессинг и совершать рывки, а затем уступил место Стуани. Ждем послематчевых комментариев Мичела.

Жирона очень вяло смотрелась после перерыва, за что поплатилась под занавес встречи. Подача углового привела к хаосу, и чемпион мира Херман Песселья мощно влепил с подбора – 1:1! Пришлось вспоминать, что Бетис в нынешнем чемпионате на своем поле еще не проигрывал.

Блинд упустил прекрасную возможность вырвать все 3 очка, поэтому Жирона дает шанс Реалу сравняться на вершине таблицы Ла Лиги. Бетис остается седьмым.

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