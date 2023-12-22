Довбик претендує на звання найкращого гравця грудня в Ла Лізі
Артем Довбик може поповнити свою колекцію трофеїв черговим призом.
Український форвард Жирони Артем Довбик увійшов до п'ятірки претендентів на звання найкращого гравця грудня у Ла Лізі.
Довбик потрапив до команди тижня EA FC 24 – українець отримав покращену картку
Окрім нашого земляка на нагороду також претендують: Альваро Вальєс із Лас-Пальмаса, Родріго з Реала, Іньякі Вільямс із Атлетіка та представник Хетафе Борха Майораль. Проголосувати за українця можна за посиланням.
Нагадаємо, у грудні Довбик зіграв за Жирону у 4 матчах, у яких забив 4 голи: Артем розписався у воротах Барселони, оформив дубль у грі з Алавесом та забив Бетісу.
До слова, шалена результативність українця вплинула і на його ціну: Transfermarkt додав до його вартості одразу 13 млн євро і тепер Довбик вартує вже 28 мільйонів.
Довбик забив, отримав дебютну жовту в Іспанії і рано пішов з поля – Жирона втратила перемогу проти неприступного Бетіса