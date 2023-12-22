Український форвард Жирони Артем Довбик увійшов до п'ятірки претендентів на звання найкращого гравця грудня у Ла Лізі.

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Окрім нашого земляка на нагороду також претендують: Альваро Вальєс із Лас-Пальмаса, Родріго з Реала, Іньякі Вільямс із Атлетіка та представник Хетафе Борха Майораль. Проголосувати за українця можна за посиланням.

Нагадаємо, у грудні Довбик зіграв за Жирону у 4 матчах, у яких забив 4 голи: Артем розписався у воротах Барселони, оформив дубль у грі з Алавесом та забив Бетісу.

До слова, шалена результативність українця вплинула і на його ціну: Transfermarkt додав до його вартості одразу 13 млн євро і тепер Довбик вартує вже 28 мільйонів.

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