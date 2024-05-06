Жирона после успешного сезона готовится к тяжелым испытаниям на трансферном рынке.

Цыганков, Гарсия и другие игроки Жироны / EFE

Байер сделал предложение по полузащитнику Алейшу Гарсии. Об этом сообщил акционер Жироны Иван Кирос.

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На трансфере лично настаивает главный тренер "фармацевтов" Хаби Алонсо. Байер также проводит сказочный сезон и сможет предложить 26-летнему Гарсии выступления в Лиге чемпионов. Transfermarkt оценивает капитана Жироны в 25 млн евро.

Добавим, что в нынешней кампании Алейш провел 36 матчей, оформив 3 гола и 6 ассистов. Артем Довбик и Виктор Цыганков отмечали человеческие качества одноклубника, который во время интервью нашего дуэта врывался с криками "Слава Украине!".

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