Жирона сегодня переживает настоящий бум украинизации. Дуэт Довбика и Цыганкова заставляет фанатов неистовствовать и буквально носить своих героев на руках. Настроение, которое излучают наши земляки, передается и на других игроков.

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Показательным стал момент во время интервью, которое наши ребята давали Дмитрию Поворознюку и его проекту "Трендец". Прямо во время записи в разговор вклинился капитан Жироны Алейш Гарсия. И не просто прервал интервью, а приятно удивил, дважды выкрикнув лозунг "Слава Украине!".

Напомним, уже в субботу, 9 февраля, Жирона проведет важнейшую игру против Реала в рамках 24-го тура Ла Лиги. Начало встречи в 19:30. Сейчас "сливочные" опережают каталонцев в турнирной таблице чемпионата Испании на 2 очка.

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