Довбик і Циганков ризикують втратити капітана – друга України заманює інший сенсаційний учасник ЛЧ
Жирона після успішного сезону готується до важких випробувань на трансферному ринку.
Байєр зробив пропозицію щодо півзахисника Алейша Гарсії. Про це повідомив акціонер Жирони Іван Кірос.
"Відповів на виклик Беллінгема": мадридська преса хвалить Довбика і критикує Циганкова за матч з Барсою
На трансфері особисто наполягає головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо. Байєр також проводить казковий сезон і зможе запропонувати 26-річному Гарсії виступи в Лізі чемпіонів. Transfermarkt оцінює капітана Жирони у 25 млн євро.
Додамо, що у нинушній кампанії Алейш провів 36 матчів, оформивши 3 голи та 6 асистів. Артем Довбик та Віктор Циганков відзначали людські якості одноклубника, який під час інтерв'ю нашого дуету вривався з криками "Слава Україні!".
Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас