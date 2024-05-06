Жирона після успішного сезону готується до важких випробувань на трансферному ринку.

Циганков, Гарсія та інші гравці Жирони / EFE

Байєр зробив пропозицію щодо півзахисника Алейша Гарсії. Про це повідомив акціонер Жирони Іван Кірос.

"Відповів на виклик Беллінгема": мадридська преса хвалить Довбика і критикує Циганкова за матч з Барсою

На трансфері особисто наполягає головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо. Байєр також проводить казковий сезон і зможе запропонувати 26-річному Гарсії виступи в Лізі чемпіонів. Transfermarkt оцінює капітана Жирони у 25 млн євро.

Додамо, що у нинушній кампанії Алейш провів 36 матчів, оформивши 3 голи та 6 асистів. Артем Довбик та Віктор Циганков відзначали людські якості одноклубника, який під час інтерв'ю нашого дуету вривався з криками "Слава Україні!".

Довбик і конкурент Циганкова розбили Барселону, коронувавши Реал – Жирона вийшла в Лігу чемпіонів, у Артема гол + пас