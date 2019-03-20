Доронин: Арсенал-Киев меня кинул

Полузащитник Арсенал-Киев Владимир Доронин рассказал о проблемах с выплатами зарплат в клубе.

"После матча с Динамо я начал чувствовать боль, а на следующий день уже не мог тренироваться. На две недели взял паузу. После МРТ сказали, что нужна операция. В конце концов выяснилось, что крестообразная связка снова порвалась.

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Гендиректор сказал, что за 2 или 2,5 месяца выделят определенную сумму, чтобы мне хотя бы можно было сделать операцию в Украине и я смог бы восстанавливаться.

В итоге, ждали зарплату – сказали, что ее выдадут. Помню, это уже было по окончании сборов, на тот момент нам не платили три месяца.

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Так оно и до сих пор тянется. В последний раз я звонил Москаленко со своего номера, он вообще трубку не брал.

Не понимаю, как так не по-человечески возможно. Разговариваешь с человеком, тебе в глаза говорят: да-да, будет завтра-послезавтра.

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Сколько людей так обманули, не знаю. Контракты разорвали, гарантийные письма написали, руки пожали, и все: хоть полмиллиона напишут в гарантийном, что хочешь, то и делай", – рассказал Доронин в интервью Sportarena.