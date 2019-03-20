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Четыре игрока Арсенала-Киев получили вызовы в национальные сборные

06:30 37 Читати українською
Четыре игрока Арсенала-Киев получили вызовы в национальные сборные
Гаэтан Мисси Мезу / фото из соцсетей

Арсенал-Киев делегировал четырех игроков в сборные во время паузы на международные матчи.

Вингер "канониров" Гаэтан Мисси Мезу отправился в национальную сборную Габона. 22-летний футболист будет готовиться к отборочному матчу Кубка Африканских наций с Бурунди (23 марта).

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В расположение сборной Украины U-21 Арсенал-Киев отправил Владислава Дубинчака и Артема Козака. А арендованный у Шахтера Михаил Мудрик вызван в юношескую сборную (U-19).

Заметим, что первый этап УПЛ Арсенал-Киев завершил на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего 12 очков.

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