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"Шахтер рассчитывает на других", – Мудрык объяснил, почему покинул дончан и перешел в Арсенал-Киев

20:47 44 Читати українською
"Шахтер рассчитывает на других", – Мудрык объяснил, почему покинул дончан и перешел в Арсенал-Киев
Михаил Мудрык / Фото ФК Шахтер

Полузащитник "горняков" Михаил Мудрык объяснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в Арсенал-Киев.

"Почему я решил уйти в аренду в Арсенал-Киев? На данный момент там рассчитывают на других людей, я понимал, что не могу получать игровую практику сколько я хотел бы.

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Тренироваться с первой командой – это очень круто. Но если я понимаю, что играть не буду – то нужно выбрать команду, где смогу играть прямо сейчас", – сказал Мудрык для шоу ТРЕНДЕЦ.

Напомним, Мудрик в октябре прошлого начал тренироваться с основным составом Шахтера, однако недавно стало известно, что Михаил продолжит карьеру в Арсенале-Киев на правах аренды.

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Шахтер Шахтер Трансферы Арсенал-Киев Арсенал-Киев Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Михаил Мудрык Михаил Мудрык
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