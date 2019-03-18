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Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ

19:04 19 Читати українською
Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ
ФК Львов и Мариуполь заскочили в последний вагон первой шестерки / Фото ФК Львов

Завершились все 22 тура первого этапа чемпионата Украины.

8’ Сергей Вакуленко
90’ Сергей Вакуленко
 
Вячеслав Шарпар 24’
Вячеслав Шарпар 56’

Вместе с финальным свистком в матче 22-го тура УПЛ Арсенал-Киев – Ворскла (2:2) сформировались списки команд первой и второй шестерки чемпионата Украины. Ничья опустила полтавчан во вторую часть турнирной таблицы.

Стал известен календарь матчей второго этапа УПЛ– Динамо сыграет с Шахтером через месяц

Состав первой шестерки: Шахтер, Динамо, Александрия, Заря, Львов, Мариуполь.

Состав второй шестерки: Ворскла, Десна, Карпаты, Олимпик, Черноморец, Аресенал-Киев.

Первые поединки 2-го этапа УПЛ состоятся 3 апреля.

Исполком ФФУ утвердил решение о переносе матчей УПЛ и Кубка Украины

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Львов Львов Арсенал-Киев - Ворскла Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Черноморец Черноморец Олимпик Олимпик Десна Десна Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Заря Заря Карпаты Карпаты
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