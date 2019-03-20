Доронін: Арсенал-Київ мене кинув

Півзахисник Арсенал-Київ Володимир Доронін розповів про проблеми з виплатами зарплат в клубі.

"Після матчу з Динамо я почав відчувати біль, а наступного дня вже не міг тренуватися. На два тижні взяв паузу. Після МРТ сказали, що потрібна операція. Зрештою з'ясувалося, що хрестоподібна зв'язка знову порвалася.

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Гендиректор сказав, що за 2 чи 2,5 місяці виділять певну суму, щоб мені хоча б можна було зробити операцію в Україні і я зміг би відновлюватися.

У підсумку, чекали зарплату – сказали, що її видадуть. Пам'ятаю, це вже було закінчення зборів, на той момент нам не платили три місяці.

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Так воно і досі тягнеться. В останній раз я дзвонив Москаленкові зі свого номера, він взагалі трубку не брав.

Не розумію, як так не по-людськи може бути. Розмовляєш з людиною, тобі в очі кажуть: так-так, буде завтра-післязавтра.

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Скільки людей так надурили, не знаю. Контракти розірвали, гарантійні листи написали, руки потиснули, і все: хоч півмільйона напишуть в гарантійному, що хочеш, те й роби", – розповів Доронін в інтерв'ю Sportarena.