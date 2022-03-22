Донбас Арена знову руйнується у епіцентрі війни – жахливі наслідки обстрілів занедбаного суперстадіону
Донбас Арена давно стала справжнім символом руйнівного приходу "рускава міра" в Україну.
Колись топовий стадіон і так був занедбаний безмозким урядом "ДНР", а тепер переживає нову хвилю руйнувань.
"Перший матч після перемоги України відбудеться на Донбас Арені у Донецьку", – Павелко
Місцеві жителі опублікували відео чергових обстрілів. Повилітало кілька шибок, а навколо стадіону утворилися велетенські вирви від снарядів. Не віриться, що лише 10 років тому збірна України тут грала проти Франції на Євро-2012...
Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним із найкрасивіших стадіонів світу. З початком російської агресії у 2014 році вона перейшла під контроль бойовиків.
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