Финал Кубка Украины принимает Тернополь – Городской стадион имени Романа Шухевича. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартовал в 19:00. Киевский клуб получил шанс оформить рекордный 9 золотой дубль в истории независимой Украины. В свой 94 день рождения динамовцы противостоят команде, которая только ждет свой первый титул. Динамо ни разу не проиграло Заре, если брать кубковые встречи или последние 4 матча УПЛ. Максимум луганского коллектива – участие в финале Кубка. Киевляне же могли сегодня сравниться по кубковым триумфам с Шахтером, у которого 13 трофеев.

Динамо – Заря: онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Жесткое начало от команды Скрипника. Жуниньо принял Цыганкова так, что наставник Зари даже показал жестами: "Полегче, ребята". Похоже, вице-капитан Динамо готов принять условия игры. Теперь уже Цыганков ответил бразильскому легионеру "любезностью". Мучается от боли Миколенко, с которым жестко сыграл Громов. Похоже, Артем наступил на руку защитнику сборной Украины. Слезы, крики динамовца. Вынужденная замена на 12 минуте, выходит Караваев. Вернидуб срывает проход Беседина. Опять очень больно игроку Динамо. Первая желтая на 14-й. Едва ли не первый мало-мальский момент в матче на 15 минуте случился. Жуниньо бросил Громова в проход по свободной зоне слева, но Забарный подчистил.

Беседин классно цепляется за мячи вблизи штрафной. Один из таких моментов завершился первым ударом. Буяльский на 21 минуте перебросил ворота. Отмечаем и начало атаки из глубины от Попова. Забросы от центральных защитников создают определенные проблемы Заре, а вот с последним пасом тяжеловато. И снова заброс на Громова. Артем выиграл пространство у центрбеков и, казалось, мог выбегать на свидание с Бойко, но Караваев очень разумно подстраховал - спокойно, словно профессор итальянских университетов, прочитал эпизод на ход раньше.

Вернидуб после стандарта от Юрченко пытался пробить. Офсайд, хотя если бы забил, то проверяли бы, потому что не все так однозначно. Иванисеня делает вид, что Шапаренко отмахнулся от него. Рука прошла по груди, хавбек Зари симулировал боль, держась за лицо. Зачем? Первого точного выстрела от обеих команд мы дождались только под конец тайма. Жерсон выцарапал круглого на фланге, Беседин пробил - Василь парирует эффектный обводной удар. Юрченко подал штрафной с левого фланга. Попов проиграл верх Фаворову, убийственный момент загубил защитник Зари.

Последние минут 5-10 первого тайма ощутимо за луганской командой. Юрченко дают пробивать метров с 22. Забарный опрометчиво сбрасывает снаряд Громову, неудачная попытка издалека. Шахаба и Сайядманеша на скамейке запасных показали далеко не зря. Поинтереснее комбинирует Динамо, но автобус Зари пока особо и не думает потрескивать. Впереди же у команды Скрипника преимущественно стандарты и дальние неподготовленные выстрелы. Попов почувствовал дискомфорт, теперь еще и Шапаренко держится за ногу. Тяжелый день для киевлян.

Агрессивное начало второго тайма от Динамо. Агрессивное в лучшем смысле слова. Что творит Шапаренко! Николай прошел двух соперников в центре поля, протащил мяч на рывке и пробил - минимально недокрутил, перекладина спасает Зарю. Сидорчук и Караваев стреляют издалека, Василь все контролирует. Попов и Забарный жестко приняли Кабаева и Вернидуба, силовая борьба сегодня в цене. Цыганков тянет снаряд на ударную позицию, не хватает силы. Как же промахнулся Беседин! Цыганков разорвал левый фланг Зари и выкатил под удар совсем свободному Артему. Невероятный шанс, это лучше пенальти.

Эффектно стелится Забарный в подкате. Хотите жесткой силовой игры, да пожалуйста, берите и делайте. Но зачем же соперников калечить? Подсказывает комментатор, что Громов наступил на запястье Миколенко. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко переживает не слишком положительные эмоции на трибунах. Сайядманеш вышел вместо Назарины на 63 минуте, вторая замена в матче, первая от Скрипника. Жерсон демонстрирует неоправданный эгоизм. Караваев перспективно врывался в штрафную, Родригес решил пробить сам. Попов выше всех в воздухе после углового, но бьет над воротами.