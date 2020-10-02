Тудор Белуце – на первый взгляд решение, которое вписывается в философию Луческу и угрожает нескольким воспитанникам Динамо Киев. Не очень дорого, с минимальным риском, без больших проблем в плане адаптации. Однако есть и определенные сомнения.

Не то чтобы это суперопция усиления под Лигу чемпионов. Здесь речь больше о расширении кадрового и тактического потенциала команды 75-летнего румына. Злые языки скажут, что экс-наставник Шахтера продвигает в Динамо своих земляков. Но в действительности вариант приемлем. Ведь Бэлуцэ – не только добротный опорник, но и центральный защитник. На молодежном уровне 21-летний игрок стал капитаном сборной Румынии, которая не так давно в одни ворота вынесла молодежку Ротаня 3:0, а на Евро-2019 среди команд U-21 остановилась только в полуфинале, пропустив дважды после 90 минуты (2:4 от Германии). На том же чемпионате приложился к погрому Хорватии.

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Бэлуцэ, впрочем, в последнее время больше играет опорника, чем центрбека. Для таких игроков, как Шепелев или Андриевский, иногда выходивших на замену Сидорчуку, трансфер может стать плохой новостью. Как минимум в этой роли Луческу их не очень видит, а свободных мест в центральной зоне и так мало. Рабочая нога Тудора – правая, поэтому здесь есть и определенный повод задуматься для Дениса Попова, Никиты Бурды, Ильи Забарного или даже Томаша Кендзеры. Судя по нарезкам видео, Бэлуцэ не боится мяча, как тот же Кадири. И в роли опорного хава, и правого центрбека он охотно продвигает атаки дальними передачами, приличными диагоналями в финальную треть поля, хотя здесь есть определенные нюансы.

Tudor Bâluta. Defensive Midfielder signed in January from Romanian side Viitorul. 20 years old, 6’3”.

33 Appearances this season

81.5% pass accuracy

57.2% long pass accuracy

77.8% dribble success

️281 interceptions

️2 goals

️9 yellow cards

2 red cards pic.twitter.com/uAbzGs2EzW — BHAFC Scout (@BhafcScout) May 20, 2019 Результаты жеребьевки стыковых матчей Евро-2020 – сузился круг потенциальных соперников Украины Румыния может попасть на Украину во время перенесенного Евро-2020. Четвертый соперник команды Шевченко определится в плей-офф неудачников Лиги наций. Если хозяева нашей группы пройдут Исландию и выиграют стыковой финал, то окажутся в компании украинцев в финальной части чемпионата Европы. Судя по темпу, с которым Тудор ворвался в национальную команду Румынии, есть большая вероятность пересечься с ним в Бухаресте. Бэлуцэ уже провел 7 матчей за главную сборную – не меньше, чем в составе молодежки. Однако статистика также не очень радует. Ничья против Сербии, 2 поражения от Швеции, и 0:5 в Испании, что даже превосходит наши недавние мучения. Вроде и получил 2-й лучший балл в сборной Румынии, но только 6,6.

Кроме точности дальних передач и процента выигранных единоборств, ничем особенным не впечатлил. Вернувшись в Брайтон, какой-то сверхценной практики не получил. Всего за английский клуб провел лишь 1 матч Кубка лиги, и снова поражение (1:3 от Астон Виллы). А вот за его молодежку в АПЛ U-23 неделю назад забил резонансный гол. Агрессивно играя в высоком прессинге, Брайтон заставил игроков дубля Челси ошибиться. Бэлуцэ долго не думал – удар почти с центра поля в качестве наказания за выход голкипера. "Быстрое мышление и блестящее исполнение", – написал сайт Премьер-лиги. Как следствие, нанесли первое поражение (0:2) флагману молодежного чемпионата Англии, победителя последнего сезона.

Его достоинства лежат больше в физической плоскости – высокий, мощный и дисциплинированный при обороне. Румыны называют его своим Декланом Райсом (лидер опорной зоны Вест Хэма, основной в нынешней сборной Англии), и это очень крутое сравнения. В ЛЧ, особенно против грандов, его оборонительные навыки, организация игры могут пригодиться. В свою очередь это неоднозначный вариант для УПЛ, где приходится выламывать двери автобусов и бронепоездов. Попытка привнести больше надежности в оборонительные порядки на пересечении двух половин поля более актуальна для Лиги чемпионов или плей-офф ЛЕ. Все-таки даже того же Сидорчука больше тянет создавать моменты, чем вырывать мячи с ногами.

Вукоевич еще в мае говорил, что Динамо нужен опорник европейского уровня, похожий на него. По определению Игоря Суркиса, некий "собака", жесткий №6, который будет играть важную роль – брать на себя грязную работу. Похоже, все-таки нашли. За относительно небольшие деньги. С международным опытом и игрой в Англии, пусть даже в турнире U-23. Но в идеале ему подходит роль Бускетса при схеме 4-3-3, а вот при 4-2-3-1 могут возникнуть проблемы. В комплекте предусмотрены частые подкаты и заблокированные удары, активная игра в воздухе. Трансферная стоимость на уровне 3-4 млн евро. Не страшно ошибиться, а перспектива есть.

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