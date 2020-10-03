Цитаишвили бильярдным сухим листом "запугивает" Зарю – идеальное исполнение от вингера Динамо
13:12 - Читати українською
Динамовец Георгий Цитаишвили поразил одноклубников на тренировке шедевром.
Динамо проводит подготовку к центральному матчу тура против Зари, а Георгий Цитаишвили демонстрирует свои технические возможности.
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Во время тренировки 19-летний вингер отметился бильярдным сухим листом с углового, за что получил заслуженные аплодисменты от одноклубников. В конце концов, есть за что похвалить Цитаишвили.
Заметим, что уже завтра, 4 октября, Динамо сыграет дома с Зарей. Начало матча в 17:00.
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