Динамо проводит подготовку к центральному матчу тура против Зари, а Георгий Цитаишвили демонстрирует свои технические возможности.

Цитаишвили оценил именитых соперников Динамо в группе Лиги чемпионов

Во время тренировки 19-летний вингер отметился бильярдным сухим листом с углового, за что получил заслуженные аплодисменты от одноклубников. В конце концов, есть за что похвалить Цитаишвили.

Заметим, что уже завтра, 4 октября, Динамо сыграет дома с Зарей. Начало матча в 17:00.

"Доведеться їхати в Росію": іспанські ЗМІ оцінили шанси Динамо і Шахтаря у Лізі чемпіонів