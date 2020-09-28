Наставник Зари Виктор Скрипник, похоже, остается работать в клубе, несмотря на некоторые неудачи.

Судьба Виктора Скрипника в луганской команде решалась во время телефонного разговора с президентом Зари Евгеном Геллером, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, президент и тренер уладили все разногласия, а Скрипник получил доверие и карт-бланш от Геллера. Это способствовало улучшению атмосферы в команде.

Отметим, подопечные украинского специалиста выдали неоднозначный старт сезона – Заря дважды проиграла (Мариуполю и Десне), сыграла вничью с Шахтером и крупно победила Львов.

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