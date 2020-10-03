Киевское Динамо и донецкий Шахтер проявляли интерес к полузащитнику Габриелю Менино, который выступает за Палмейрас, сообщает бразильский блоггер Хорхе Никола.

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По информации источника, оба украинских клуба предлагали за 20-летнего хавбека около 8 млн евро, однако бразильцы сразу же отказались его продавать, даже не назвав сумму. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

Заметим, что в текущем сезоне Габриель Менино провел 24 матча за Палмейрас, отметился одним голом и двумя ассистами. К слову, бразилец может сыграть как центрального хавбека, так и правого защитника.

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