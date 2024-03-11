УПЛ выбрала лучших игрока и тренера за декабрь-февраль – двойной триумф Динамо
Украинская Премьер-лига объявила лучших тренера и игрока чемпионата за прошедшую зиму.
Представители Динамо забрали награды лучшим игроку и тренеру первенства прошлой зимой, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Владиславу Ванату досталась награда лучшему игроку – за форварда киевлян проголосовали 38,7%. Нападающий немало оторвался от второго Александра Зубкова, за которого отдали голоса 24,3% респондентов. Лучшим тренером выбрали Александра Шовковского – за тренера Динамо проголосовали 42,8%.
Добавим, что Динамо одержало 3 победы в 3-х матчах, которые состоялись в декабре и феврале. Ванат в этих трех поединках отметился 4 голами и отдал 1 ассист.
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