Украинская Премьер-лига объявила лучших тренера и игрока чемпионата за прошедшую зиму.

Представители Динамо забрали награды лучшим игроку и тренеру первенства прошлой зимой, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Владиславу Ванату досталась награда лучшему игроку – за форварда киевлян проголосовали 38,7%. Нападающий немало оторвался от второго Александра Зубкова, за которого отдали голоса 24,3% респондентов. Лучшим тренером выбрали Александра Шовковского – за тренера Динамо проголосовали 42,8%.

Добавим, что Динамо одержало 3 победы в 3-х матчах, которые состоялись в декабре и феврале. Ванат в этих трех поединках отметился 4 голами и отдал 1 ассист.

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