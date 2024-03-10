Бурбас утверждает, что футболисты Зари радикально подошли к решению финансовых вопросов. По информации инсайдера, речь идет о долгах за несколько месяцев. Однако работник клуба пытается все отрицать.

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"Это неправда. У нас нет никаких задолженностей по зарплате, и не было никогда. Я не знаю, откуда они берут эту информацию, эту чушь", – сказал Гузь в комментарии Tribuna.com.

К слову, матч 21-го тура УПЛ Динамо – Заря состоится во вторник, 12 марта. Эти команды не играли между собой почти год. В марте 2023-го минимальную победу одержали луганчане.

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