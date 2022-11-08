"Многие вещи решают друзья и знакомые. Ситуация, которая сложилась в нашем государстве, заставила нас обратиться за помощью ко многим нашим друзьям, чтобы мы смогли вывезти динамовские команды и обеспечить безопасность детям, а вместе с ней – возможность тренироваться и проводить игры.

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Я очень рад, что такие друзья у нас есть, благодаря им наши команды ребят 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения в течение трех месяцев были в Венгрии, а потом у нас появилась возможность выехать в Германию тремя командами – футболистов 2007, 2008 и 2009 годов рождения, а игроки 2010 г.р. находятся в Польше, в небольшом городе Сосновец близ Катовице, где тоже проводят тренировки и принимают участие в матчах и турнирах.

В Кельне наши ребята уже в течение трех месяцев, но в связи с тем, что война в Украине продолжается, встал вопрос о продлении этого срока пребывания. Именно ради этого я приехал сюда с разрешения руководства клуба. 4 ноября у нас состоялась встреча с представителями ФК Кельн и города, на которой я рассказал о ситуации, которая сложилась в Киеве на данный момент. Было приятно, что все тепло и с пониманием отнеслись к нашей просьбе, осознаем, что они делают очень многое для того, чтобы мы сохранили детей – наше будущее, в том числе, и футбольное.

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Я рад тому, что мы достигли договоренности о том, что наши две команды останутся в Германии и дальше, до 30 июня 2023 года, а кроме этого, еще нам позволили увеличить нашу делегацию на четыре футболиста. Когда в Украине наступит мир и мы сможем вернуться домой, мы это сделаем сразу, но пока нам важно, чтобы дети остались в безопасности.

Кроме того, мы обсудили планы по соревнованиям. В частности, я обратился с просьбой включить наши команды в региональный чемпионат Германии, чтобы каждая из них выступала с соперниками на год старше, поскольку мы и так в товарищеских матчах играем с соперниками, что на год старше наших ребят. Выступления Зари U-19, за которую играют все футболисты Динамо, показали, что нужно немного времени, чтобы ребята адаптировались к играм с более взрослыми соперниками. Теперь они выглядят неплохо, и такой опыт будет стимулом для них, чтобы скорее прибавлять в технике, тактике и физическом плане", – сказал Ищенко в интервью пресс-службе Динамо.

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