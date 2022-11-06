Румынского специалиста считают интересным вариантом для бухарестского Стяуа, сообщает Sport.ro.

Луческу покинет Динамо – тренер и клуб уже начали переговоры об уходе

Столичный клуб неплохо провел прошлый сезон и стал вице-чемпионом Румынии, однако новая кампания превратилась в катастрофу. Стяуа застрял в середине турнирной таблицы и стал худшей командой группового этапа Лиги конференций (2 очка, разница голов 3:18). Все привело к отставке главного тренера Николае Дикэ и истерике президента Джордже Бекали. Одиозный босс заявил, что готов продать любого игрока или даже всю команду, чтобы отбить инвестиции.

Луческу переживает сложный период в Динамо и вполне мог бы вернуться на родину, чтобы стать спасением Бекали. Ранее тренер-ветеран назвал нынешний ФКСБ настоящим наследником легендарного Стяуа, что понравилось Джордже. Не должно стать проблемой и прошлое Мистера в других бухарестских клубах – Рапиде и Динамо. Луческу уже выдерживал безумное давление фанатов в Украине, когда возглавил киевское Динамо со своим многолетним бекграундом в Шахтере.

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