Украина делегировала в весеннюю часть этого турнира двух представителей. Львовский Рух смог преодолеть квалификацию пути чемпионов, а донецкий Шахтер занял второе место на групповом этапе. Следовательно, "горняки" были насеянными, а львовяне – сеяными.

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По результатам жеребьевки первым соперником Шахтера U-19 в плей-офф станут сверстники из Хайдука, а Руху U-19 будет противостоять Интер U-19. Следует заметить, что воспитанником команды из Сплита является один из менеджеров Шахтера Дарио Срна. А вот миланский клуб второй год подряд сыграет с украинцами – в прошлом сезоне Интер был в одной группе с Шахтером.

Следует заметить, что сеяными во время жеребьевки были команды, преодолевшие путь чемпионов. У них будет преимущество домашнего поля, ведь противостояния на этой стадии плей-офф будут состоять из одного матча (состоятся 7 и 8 февраля). Победители восьми пар выйдут в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, где их уже ждут победители группового этапа.

Все пары раунда плей-офф Юношеской Лиги УЕФА:

АЗ Алкмар (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)

Хиберниан (Шотландия) – Боруссия Д (Германия)

Янг Бойз (Швейцария) – Зальцбург (Австрия)

Генк (Бельгия) – Ювентус (Италия)

Панатинаикос (Греция) – Порту (Португалия)

Хайдук (Хорватия) – Шахтер (Україна)

Рух (Украина) – Интер (Італия)

МТК (Венгрия) – Аякс (Нидерланды)

Участники 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА (победители своих групп):

Ливерпуль (Англия)

Атлетико (Испания)

Барселона (Испания)

Спортинг (Португалия)

Милан (Италия)

Реал Мадрид (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция)