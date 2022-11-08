"Багато речей вирішують друзі та знайомі. Ситуація, яка склалася у нашій державі, змусила нас звернутися за допомогою до багатьох наших друзів, щоб ми змогли вивезти динамівські команди та надати безпеку дітям, а разом з нею – можливість тренуватися та проводити ігри.

Шахтар і Рух дізналися суперників у плей-офф Юнацької ліги УЄФА – рідна команда Срни та топ-клуб Італії

Я дуже радий, що такі друзі у нас є, завдяки їм наші команди хлопців 2005, 2006, 2007 та 2008-го років народження протягом трьох місяців були в Угорщині, а потім у нас з’явилася можливість виїхати до Німеччини трьома командами – футболістів 2007, 2008 та 2009-го років народження, а гравці 2010-го р.н. перебувають у Польщі, у невеликому місті Сосновець поблизу Катовіце, де теж проводять тренування та беруть участь у матчах та турнірах.

У Кельні наші хлопці перебувають вже протягом трьох місяців, але у зв’язку із тим, що війна в Україні триває, постало питання про продовження цього терміну перебування. Саме заради цього я приїхав сюди з дозволу керівництва клубу. 4-го листопада у нас відбулася зустріч з представниками ФК Кельн та міста, на якій я розповів про ситуацію, яка склалася у Києві на даний момент. Було приємно, що усі тепло та з розумінням поставилися до нашого прохання, Усвідомлюємо, що вони роблять дуже багато для того, щоб ми зберегли дітей – наше майбутнє, у тому числі, і футбольне.

Луческу може покинути Динамо заради нової зради – румуна вважають порятунком для клубу президента-скандаліста

Я радий тому, що ми досягли домовленості про те, що наші дві команди залишаться у Німеччині і надалі, до 30-го червня 2023 року, а крім цього, ще нам дозволили збільшити нашу делегацію на чотири футболісти. Коли в Україні настане мир, і ми зможемо повернутися додому, ми це зробимо одразу, але поки що нам важливо, щоб діти залишилися у безпеці.

Крім того, ми обговорили плани щодо змагань. Зокрема, я звернувся з проханням включити наші команди до регіонального чемпіонату Німеччини, щоб кожна з них виступала із суперниками на рік старшими, оскільки ми і так у товариських матчах граємо із суперниками, що на рік старші за наших хлопців. Виступи Зорі U-19, за яку грають усі футболісти Динамо, показали, що потрібно небагато часу, аби хлопці адаптувалися до ігор із дорослішими суперниками. Тепер вони виглядають непогано, і такий досвід буде стимулом для них, щоб скоріше додавати у техніці, тактиці та фізичному плані", – сказав Іщенко в інтерв'ю прес-службі Динамо.

Шахтар U-19: чи не найслабше покоління за понад 10 років, але – новий Степаненко і конкурент для Йовічевіча