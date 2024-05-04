"Скрипник уже доказал, что является хорошим тренером в Ворскле, где не было хороших футболистов, но он сделал приличную команду.

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У Металлиста 1925 проблема одна, она заключается в покупке футболистов. Еще одна отговорка, что это просто не его клуб. Тем более сейчас негде купить футболистов, лучшие поедут в Польшу", – цитирует Леоненко FanDay.

Напомним, после 26-ти туров Металлист 1925 идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав 19 очков. Уже сегодня, 4 мая, харьковчане попытаются улучшить свое положение в матче с бывшей командой Скрипника – Ворсклой. Начало встречи в 18:00.

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