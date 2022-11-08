Україна делегувала у весняну частину цього турніру двох представників. Львівський Рух зумів подолати кваліфікацію шляху чемпіонів, а донецький Шахтар посів друге місце на груповому етапі. Відтак, "гірники" були несіяними, а львів'яни – сіяними.

Рух розбив Галатасарай і вийшов у фінал плей-офф Юнацької ліги УЄФА U-19 – шоу Федора, 2 пенальті, вилучення воротаря

За результатами жеребкування, першим суперником Шахтаря U-19 у плей-офф стануть однолітки з Хайдука, а Руху U-19 протистоятиме Інтер U-19. Варто зауважити, що вихованцем команди зі Спліта є один із менеджерів Шахтаря Даріо Срна. А от міланський клуб другий рік поспіль зіграє з українцями – у минулому сезоні Інтер був у одній групі з Шахтарем.

Варто зауважити, що сіяними під час жеребкування були команди, які подолали шлях чемпіонів. Вони матимуть перевагу домашнього поля, адже протистояння на цій стадії плей-офф складатимуться з одного матчу (відбудуться 7 та 8 лютого). Переможні восьми пар вийдуть в 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА, де на них вже чекають переможці групового етапу.

Усі пари раунду плей-офф Юнацької Ліги УЄФА:

АЗ Алкмар (Нідерланди) – Айнтрахт (Німеччина)

Хіберніан (Шотландія) – Борусія Д (Німеччина)

Янг Бойз (Швейцарія) – Зальцбург (Австрія)

Генк (Бельгія) – Ювентус (Італія)

Панатінаїкос (Греція) – Порту (Португалія)

Хайдук (Хорватія) – Шахтар (Україна)

Рух (Україна) – Інтер (Італія)

МТК (Угорщина) – Аякс (Нідерланди)

Учасники 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА (переможці своїх груп):

Ліверпуль (Англія)

Атлетіко (Іспанія)

Барселона (Іспанія)

Спортінг (Португалія)

Мілан (Італія)

Реал Мадрид (Іспанія)

Манчестер Сіті (Англія)

ПСЖ (Франція)