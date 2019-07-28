Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче

Киевское Динамо переиграло донецкий Шахтер (2:1) в первой битве сезона – за Суперкубок Украины. Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер стартовал 28 июля на стадионе в Одессе. Поединок за Суперкубок Украины начался в 21:00 по киевскому времени. "Горняки" взяли золотой дубль в сезоне 2018/19. Киевляне ограничились вторым местом в УПЛ. Смотреть матч Динамо – Шахтер онлайн в прямом эфире можно на телеканалах "ТРК Украина" и "Футбол 1", начиная с 20:55. Предыдущая суперкубковая встреча завершилась минимальной победой команды Хацкевича, для которого это пока единственный трофей за время тренерской карьеры.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины-2019

Член виконкому УАФ і профспілковий діяч якраз сьогодні офіційно дебютує в Динамо #Караваєв #Суперкубок За відсутності Циганкова – на оптимальній позиції. https://t.co/LP3jM3KAWN — Artur Valerko (@ArchieValerko) July 28, 2019

Шахтер предсказуемо отвоевал инициативу на стартовых минутах. Пока Динамо аж один раз за 10 минут вышло в более-менее очерченную атаку, гости начали использовать еще и промахи киевлян в защите. Миколенко подарил сопернику мяч поперечным пасом. Тайсон перехватил, Марлос пробил – эффектный прыжок Бойко в девятку разряжает ситуацию. Затем Денис выбросил круглого руками так, что Шахтер получил еще одну возможность для дальнего удара. На этот раз не очень удачно. Высокий прессинг Каштру во всей красе!

Динамо – Шахтер – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Едва ли не единственным светлым пятном команды Хацкевича в атаке был поначалу... Кадар. Обе атаки с намеком на опасность пришли после первого паса Тамаша. Впрочем, партнеры до удара дело не довели. Вербич, второй самый острый игрок Динамо, просил пенальти после столкновения с Болбатом. Противоречивый эпизод. Отметим, что у киевлян работает исключительно левый фланг. Миколенко также активен впереди, а Кадар поддерживает атаки с места левого центрбека.

Степаненко пробил издали – Тарасу, как и Патрику перед тем, прицел бы подправить, но решение обосновано. На 21-й минуте Вербич после очередного заброса от своего защитника использовал позиционный провал Болбата, на скорости ворвался в штрафную и без помех навешивал во вратарскую. Беседин, что для него традиционно, не успел на кросс, но здесь больше вины словенца. Бенджи мог бы и полегче отдать.

Официальный дебютант Караваев получил досадное повреждение, приземлившись ребром на мяч. Обошлось. И тут первая острая атака прошла по правому флангу. Гармаш, казалось запорол суператаку со свободной зоной в штрафной для Беседина, но Караваев отдал идеально под удар – Вербич попал прямо в Степаненко. И снова атака справа. Шепелев с Бесединым идеально обыгрались, однако Артем не смог прошить Пятова.

Исмаили позволили пробить головой после углового – слабо и в руки Бойко. Тот же бразилец получил от Марлоса диагональ под забегание во вратарскую и мгновенно пробил несмотря на острый угол. Вратарь Динамо и здесь сработал безупречно. Болбат снова дал себя обойти Вербичу, а Романов придумал фол в атаке. Сергей – один из худших в первой половине. Бойко упал в своей вратарской. Похоже, петардой оглушили динамовца. Зачем их бросали в штрафную Динамо, спросите у фанатов Шахтера.

Дивіться, як Алан Патрік забив перший гол «Шахтаря» в сезоні та вивів команду вперед у матчі за Суперкубок України з «Динамо»!#ДинамоШахтар https://t.co/Gbd1zuPl5C pic.twitter.com/IT2zSQzYt0 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019

Шахтер завершает в атаках первый тайм. Исмаили в этот раз зря решил прострелить – в центре все блокируют не только "горняки". Буяльский сравнял счет по желтым, который ранее размочил Хочолава. Несколько минут компенсировал судья, и дончане забили на 45+3-й. Кривцов чудом не забил в пустые ворота после подачи с угла поля, но Беседин тоже почему-то упал и еле выбил на ногу Патрику. Алан не простил, пробив идеально в угол.

Команда Каштру круто стартовала после перерыва. Момент за моментом. Бурда успевает выбить из пределов вратарской, а Тайсон после многоходовой комбинации проигрывает дуэль Бойко. Массированная атака Динамо в ответ. Вербич подхватывает снаряд после отскока и стреляет метров с 11. Кривцов блокирует спиной, а киевляне кричат о пенальти. Похоже, что зря.

Гармаш обыграл Степаненко и зацепился за ногу Тараса. Романов видел все идеально, однако на точку не указал. Тяжелый эпизод, четкого противоправного движения "горняка" не было, а соприкосновение с ногой Денисом имело место. На 67-й Караваев ворвался в штрафную и пробил головой – выше. После этого дебютанта Динамо заменил де Пена. Марлос пробивал после паса Исмаили на границе штрафной – красиво по дуге, но немного выше. Еще одна контра Шахтера завершается шлагбаумом Кадара. А на 80-й Бурда сравнивает. Подача углового от де Пены – Мораес проигрывает верховую борьбу, а Пятов без шансов спасти.

Шепелев, казалось, запорол контру, не отдав на совершенно свободного Цитаишвили, который заменил Вербича. Но тут как тут де Пена снова выдал классный пас с левого фланга, а того самого грузина опередил Гармаш. Денис, уже лежа после падения, проткнул мяч в дальний угол. Это фантастика! Исмаили и Марлос попытались восстановить паритет – без точности. Тете после паса Тайсона пытался закрутить в дальний, но Бойко на месте. Финальный сейв победного для Динамо матча!