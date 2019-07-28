Динамо – Шахтер – видео голов

Шахтер встречается с Динамо в рамках Суперкубка Украины. Смотрите видео голов и обзор игры Динамо – Шахтер.

Шахтер лучше начал матч и владел преимуществом на протяжении первого тайма. На третьей компенсированной минуте подопечные Луиша Каштру вышли вперед. При подаче с углового в штрафной Динамо возникла суета, которую Артем Беседин решил разрядить выносом. Форвард выбил мяч прямо на Алана Патрика, который мощно выстрелил в правый нижний угол.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче

Динамо – Шахтер: видео гола Алана Патрика

Дивіться, як Алан Патрік забив перший гол «Шахтаря» в сезоні та вивів команду вперед у матчі за Суперкубок України з «Динамо»!#ДинамоШахтар https://t.co/Gbd1zuPl5C pic.twitter.com/IT2zSQzYt0 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019

Во втором тайме игра немного выровнялась, но Шахтер все равно атаковал острее. Впрочем, на 80-й минуте Динамо сравняло счет с углового – подавал Карлос Де Пена. Никита Бурда выиграл верховую борьбу у Жуниора Мораеса и головой отправил мяч в сетку – 1:1.

Динамо – Шахтер: видео гола Никиты Бурды

А еще через 3 минуты киевляне вышли вперед. Контратака якобы захлебнулась, но Карлос Де Пена роскошной диагональю нашел в штрафной площади Дениса Гармаша. Хавбек Динамо первым касанием укротил мяч, а вторым – пробил низом в дальний угол.

Динамо – Шахтер: видео гола Дениса Гармаша