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ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо – Шахтер – видео голов

22:56 1314 Читати українською
Динамо – Шахтер – видео голов
Динамо – Шахтер – видео голов и обзор матча

Шахтер встречается с Динамо в рамках Суперкубка Украины. Смотрите видео голов и обзор игры Динамо – Шахтер.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Шахтер лучше начал матч и владел преимуществом на протяжении первого тайма. На третьей компенсированной минуте подопечные Луиша Каштру вышли вперед. При подаче с углового в штрафной Динамо возникла суета, которую Артем Беседин решил разрядить выносом. Форвард выбил мяч прямо на Алана Патрика, который мощно выстрелил в правый нижний угол.

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Динамо – Шахтер: видео гола Алана Патрика

Во втором тайме игра немного выровнялась, но Шахтер все равно атаковал острее. Впрочем, на 80-й минуте Динамо сравняло счет с углового – подавал Карлос Де Пена. Никита Бурда выиграл верховую борьбу у Жуниора Мораеса и головой отправил мяч в сетку – 1:1.

Динамо – Шахтер: видео гола Никиты Бурды

А еще через 3 минуты киевляне вышли вперед. Контратака якобы захлебнулась, но Карлос Де Пена роскошной диагональю нашел в штрафной площади Дениса Гармаша. Хавбек Динамо первым касанием укротил мяч, а вторым – пробил низом в дальний угол.

Динамо – Шахтер: видео гола Дениса Гармаша

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