"Что, не ожидали, Тайсон б***ь?" – Милевский эмоционально отреагировал на победу Динамо в Суперкубке Украины

Экс-форвард Динамо Артем Милевский не подбирал слов, комментируя победу киевлян над Шахтером (2:1) в Суперкубке Украины.

Сразу после финального свистка поединка за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо Артем Милевский в своем стиле прокомментировал победу команды Хацкевича.

Динамо – Шахтер – видео голов

"Что, не ожидали, Тайсон б***ь?! Наконец-то, б***ь. Вот это развязка. Пан Зеленский", – сказал Милевский. "Гарик – машина", – подписал видеоролик форвард Динамо Брест.

Почему Артем вспомнил президента Украины в таком контексте – трудно объяснить, вероятно, потому, что Владимир Зеленский присутствовал на матче и своими эмоциями не скрывал, что тоже поддерживает Динамо.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче