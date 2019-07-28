toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Что, не ожидали, Тайсон б***ь?" – Милевский эмоционально отреагировал на победу Динамо в Суперкубке Украины

28 июля 23:49 265 Читати українською
"Что, не ожидали, Тайсон б***ь?" – Милевский эмоционально отреагировал на победу Динамо в Суперкубке Украины
Артем Милевский / Фото ФК Динамо

Экс-форвард Динамо Артем Милевский не подбирал слов, комментируя победу киевлян над Шахтером (2:1) в Суперкубке Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Сразу после финального свистка поединка за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо Артем Милевский в своем стиле прокомментировал победу команды Хацкевича.

Динамо – Шахтер – видео голов

"Что, не ожидали, Тайсон б***ь?! Наконец-то, б***ь. Вот это развязка. Пан Зеленский", – сказал Милевский. "Гарик – машина", – подписал видеоролик форвард Динамо Брест.

Почему Артем вспомнил президента Украины в таком контексте – трудно объяснить, вероятно, потому, что Владимир Зеленский присутствовал на матче и своими эмоциями не скрывал, что тоже поддерживает Динамо.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче

,ewe nemnogo ️Garik mawina

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

blog_ava
"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються
28 июля
1156
Теги
Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Видеоновости Артем Милевский Артем Милевский Тайсон Тайсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
10
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук