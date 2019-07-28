Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі

Київське Динамо переграло донецький Шахтар (2:1) у першій битві сезону – за Суперкубок України. Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтар стартував 28 липня на стадіоні Чорноморець в Одесі. Поєдинок за Суперкубок України почався о 21:00 за київським часом. "Гірники" взяли золотий дубль у сезоні 2018/19. Кияни обмежилися другим місцем в УПЛ. Дивитися матч Динамо – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна на телеканалах "ТРК Україна" та "Футбол 1", починаючи з 20:55. Попередня суперкубкова зустріч завершилася мінімальною перемогою команди Хацкевича, для якого це поки єдиний трофей за час тренерської кар'єри.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України-2019

Член виконкому УАФ і профспілковий діяч якраз сьогодні офіційно дебютує в Динамо #Караваєв #Суперкубок За відсутності Циганкова - на оптимальній позиції. https://t.co/LP3jM3KAWN — Artur Valerko (@ArchieValerko) July 28, 2019

Шахтар передбачувано відвоював ініціативу на стартових хвилинах. Поки Динамо аж один раз за 10 хвилин вийшло у більш-менш окреслену атаку, гості почали використовувати ще й промахи киян у захисті. Миколенко подарував супернику м'яч поперечним пасом. Тайсон перехопив, Марлос пробив – ефектний стрибок Бойка у дев'ятку розряджає ситуацію. Минуло не більше хвилини, як Денис викинув круглого руками так, що Шахтар отримав ще одну нагоду для дальнього удару. Цього разу не дуже влучно. Високий пресинг Каштру у всій красі!

Динамо – Шахтар – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Чи не єдиною світлою плямою команди Хацкевича в атаці попервах був... Кадар. Обидві атаки з натяком на небезпечні прийшли після першого пасу Тамаша. Утім, партнери до удару справу не довели. Вербіч, другий найгостріший гравець Динамо, просив пенальті після зіткнення з Болбатом. Суперечливий епізод. Відзначимо, що у киян працює виключно лівий фланг. Миколенко також активний попереду, а Кадар підтримує атаки з місця лівого центрбека.

Степаненко пробив здалеку – Тарасу, як і Патріку перед тим, приціл би підправити, але рішення обґрунтоване. На 21-й хвилині Вербіч після чергового закидання від свого захисника використав позиційний провал Болбата, на швидкості увірвався у штрафний і без перешкод навішував у воротарський. Бєсєдін, що для нього традиційно, не встиг на крос, але тут більше вини словенця. Бенджі міг би і полегше віддати.

Офіційний дебютант Караваєв отримав прикре пошкодження, приземлившись ребром на м'яч. Обійшлося. І тут перша гостра атака пройшла правим флангом. Гармаш, здавалось запоров суператаку з вільною зоною у штрафному для Бєсєдіна, але Караваєв віддав ідеально під удар – Вербіч влучив прямо у Степаненка. І знову атака праворуч. Шепелєв з Бєсєдіним ідеально обігралися, однак Артем не зміг прошити Пятова.

Ісмаїлі дозволили пробити головою після кутового – слабко і в руки Бойку. Той же бразилець отримав від Марлоса діагональ під забігання у воротарський і миттєво пробив попри гострий кут. Воротар Динамо і тут спрацював бездоганно. Болбат знову дав себе обійти Вербічу, а Романов придумав фол в атаці. Сергій – один з найгірших у першій половині. Бойко впав у своєму воротарському. Схоже, петардою оглушили динамівця. Навіщо їх кидали у штрафний Динамо, спитайте у фанатів Шахтаря.

Дивіться, як Алан Патрік забив перший гол «Шахтаря» в сезоні та вивів команду вперед у матчі за Суперкубок України з «Динамо»!#ДинамоШахтар https://t.co/Gbd1zuPl5C pic.twitter.com/IT2zSQzYt0 — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) July 28, 2019

Шахтар завершує в атаках перший тайм. Ісмаїлі цього разу даремно вирішив прострілити – в центрі все блокують не лише "гірники". Буяльський зрівняв рахунок за жовтими, який раніше розмочив Хочолава. Декілька хвилин компенсував суддя, і донеччани забили на 45+3-й. Кривцов дивом не забив у порожні після подачі з кута поля, але Бєсєдін теж чомусь впав і ледь вибив на ногу Патріку. Алан не пробачив, пробивши ідеально в кутик.

Команда Каштру круто стартувала після перерви. Момент за моментом. Бурда встигає вибити з меж воротарського, а Тайсон після багатоходової комбінації пограє дуель Бойку. Масована атака Динамо у відповідь. Вербіч підхоплює снаряд після відскоку і стріляє метрів з 11. Кривцов блокує спиною, а кияни кричать про пенальті. Схоже, що даремно.

Гармаш обіграв Степаненка і зачепився за ногу Тараса. Романов бачив усе ідеально, однак на позначку не вказав. Важкий епізод, чіткого протиправного руху "гірника" не було, а дотик з ногою Денисом мав місце. На 67-й Караваєв увірвався у штрафний і пробив головою – вище. Після цього дебютанта Динамо замінив де Пена. Марлос пробивав після пасу Ісмаїлі на межі штрафного – красиво по дузі, але трохи вище. Ще одна контра Шахтаря завершується шлагбаумом Кадара.

А на 80-й Бурда зрівнює. Подача кутового від де Пени – Мораєс програє верхову боротьбу, а Пятов без шансів врятувати. Шепелєв, здавалось, запоров контру, не віддавши на абсолютно вільного Цітаішвілі, який замінив Вербіча. Та тут Де Пена знову видав класний пас з лівого флангу, а грузина випередив Гармаш. Денис, уже лежачи після падінні, проштрикнув м'яч у дальній кут. Це фантастика! Ісмаїлі та Марлос спробували відновити паритет – без влучності. Тете після пасу Тайсона намагався закрутити в дальній, але Бойко на місці. Фінальниій сейв переможного для Динамо матчу