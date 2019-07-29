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"Цель Шахтаря – стать чемпионом": Каштру прокомментировал поражение от Динамо в матче за Суперкубок

00:02 89 Читати українською
"Цель Шахтаря – стать чемпионом": Каштру прокомментировал поражение от Динамо в матче за Суперкубок
Луиш Каштру / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру в программе "Великий Футбол" поделился впечатлениями после матча против киевского Динамо в матче за Суперкубок Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Наша цель – стать чемпионами. В этот четверг будет первый тур. Что касается сегодняшнего матча, то я расстроен. Игроки тоже расстроились, потому что не добились нужного результата. Мы сильно играли, больше владели мячом, больше создавали моментов. Но когда ты при этом проигрываешь – состояние убитое.

Динамо – Шахтар – відео голів

Футболисты отдавались игре. Мы хорошо провели 20 минут, затем игра выровнялась, но в конце первого тайма мы забили. Во втором тайме Динамо забило два мяча при трех созданных моментах.

Когда проигрываешь, люди смотрят на результат. Тренеры и игроки все анализируют, у них все иначе. Сегодня мы играли на хорошем уровне. Проводили атаки через фланги и середину поля. Однако, поздравляю Динамо с победой. Они выиграли Суперкубок. Никогда не буду прятаться и искать отговорки", – сказал Каштру.

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Теги
Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев - Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
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