"Цель Шахтаря – стать чемпионом": Каштру прокомментировал поражение от Динамо в матче за Суперкубок

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру в программе "Великий Футбол" поделился впечатлениями после матча против киевского Динамо в матче за Суперкубок Украины.

"Наша цель – стать чемпионами. В этот четверг будет первый тур. Что касается сегодняшнего матча, то я расстроен. Игроки тоже расстроились, потому что не добились нужного результата. Мы сильно играли, больше владели мячом, больше создавали моментов. Но когда ты при этом проигрываешь – состояние убитое.

Динамо – Шахтар – відео голів

Футболисты отдавались игре. Мы хорошо провели 20 минут, затем игра выровнялась, но в конце первого тайма мы забили. Во втором тайме Динамо забило два мяча при трех созданных моментах.

Когда проигрываешь, люди смотрят на результат. Тренеры и игроки все анализируют, у них все иначе. Сегодня мы играли на хорошем уровне. Проводили атаки через фланги и середину поля. Однако, поздравляю Динамо с победой. Они выиграли Суперкубок. Никогда не буду прятаться и искать отговорки", – сказал Каштру.

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