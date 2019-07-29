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Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

00:32 64 Читати українською
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич не остался полностью довольным матчем против Шахтера, несмотря на победу свои подопечных (2:1) в Суперкубке Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"В начале первого и второго таймов мы не всегда правильно располагались на поле. На данный момент наше функциональное состояние не позволяет прессинговать и владеть мячом. Понятно, что у Шахтера техничнее и быстрее футболисты, поэтому и у них лучший выход из обороны в атаку.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Первый момент мы сами себе создали, когда Миколенко отдал неточную передачу, но прекрасно сыграл Бойко. Потом у нас были хорошие переходы из обороны в атаку.

Что касается второго тайма – счет на табло. Мы терпели. На матч мы выходили в статусе обладателя Суперкубка и не имели права это преимущество отдавать.

Нам есть еще над чем работать. Мы имеем проблемы в атаке: Цыганков и Соль травмированы. Выпуская на поле Вербича и Кадара, мы тоже рисковали, ведь и у них проблемы со здоровьем. Нам нужно через матчи набирать функциональные кондиции.

Да, Шахтер больше владел мячом, особенно во втором тайме, но они не воспользовались своими шансами, а мы воспользовались.

Денис Гармаш неправильно располагался в первом тайме, но в перерыве я ему подсказал и он опустился ниже, заполнив свободное пространство", – цитирует Хацкевича Tribuna.com.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче

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Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины-2019 – как это было
28 июля
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Теги
Суперкубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Александр Хацкевич Александр Хацкевич Денис Гармаш Денис Гармаш
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