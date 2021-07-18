Самба Диалло снова попытается зарекомендовать себя в киевском клубе.

Сенегальский полузащитник Самба Диалло вновь прибыл на просмотр в Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо – Ницца – 1:2 – видео голов и обзор матча

18-летний игрок весной уже приезжал в лагерь киевлян, однако из-за болезни не смог произвести впечатление на тренерский штаб Динамо и вопрос о его возможном подписании отложили до лета. Накануне африканец уже успел принять участие в контрольном матче Динамо U-19 против Десны (1:2).

Напомним, хавбек воспитывался в академии Дакара, а также имеет опыт выступлений за сборные Сенегала U-17 и U-20. Основные позиции Самбы – атакующий полузащитник и вингер.

Услуги Диалло предложил "бело-синим" известный в Украине агент Дмитрий Селюк.

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