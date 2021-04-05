После просмотра киевский клуб решил не подписывать 18-летнего хавбека Самбу Диалло, сообщает Динамомания.

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Об интересе Динамо к сенегальцу стало известно несколько дней назад. Просмотр потенциального новичка якобы откладывался из-за болезни, которая также могла повлиять на его выступление. Вероятно, "бело-синие" вернутся к кандидатуре Диалло позже.

Добавим, что юный хавбек воспитывался в академии Дакара, а также имеет опыт выступлений за сборные Сенегала U-17 и U-20. Основные позиции Самбы – атакующий полузащитник и вингер.

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