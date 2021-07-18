Самба Діалло знову спробує зарекомендувати себе у київському клубі.

Сенегальський півзахисник Самба Діалло знову прибув на перегляд в Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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18-річний гравець навесні вже приїжджав до табору киян, однак через хворобу не зміг справити враження на тренерський штаб Динамо і питання про його можливе підписання відклали до літа. Напередодні африканець вже встиг взяти участь у контрольному матчі Динамо U-19 проти Десни (1:2).

Нагадаємо, хавбек виховувався в академії Дакара, а також має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20. Основні позиції Самби – атакувальний півзахисник і вінгер.

Послуги Діалло запропонував "біло-синім" відомий в Україні агент Дмитро Селюк.

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