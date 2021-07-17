Товарищеский матч

Динамо – Ницца – 1:0 (LIVE)

Голы: Шкурин, 37

Матч и онлайн-трансляция Динамо – Ницца стартовал в 21:00 по Киеву. Это уже 4-й спарринг киевлян на втором летнем сборе в Швейцарии. В предыдущих поединках подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с Серветтом (1:1), после чего победили Сьон (2:0) и Эвиан (3:0). В целом этот поединок стал 8-м для Динамо в текущее межсезонье.

Ницца, которая 4 раза становилась чемпионом Франции, завершила сезон 2020/21 на 9-м месте турнирной таблицы Лиги 1. Недавно команда из Французской Ривьеры сменила главного тренера, назначив экс-наставника Лилля Кристофа Гальтье вместо румына Адриана Урсеа. 54-летний специалист сделал "догов" чемпионами Франции 2020/21, но вместо выступлений в ЛЧ решил покинуть клуб и возглавил Ниццу.

Динамо – Ницца: онлайн-видеотрансляция матча

Новичок Илья Шкурин, который забил уже 2 гола за Динамо, вышел с первых минут на позиции центрфорварда. В воротах действовал Денис Бойко, четверку защитников сформировали Тымчик, Кендзёра, Сирота и Дубинчак. Андриевский с Шепелевым играли в опорной зоне, а тройку атакующих хавов составили Буяльский, Жерсон и Де Пена. В стартовом составе Ниццы появился защитник Жан-Клер Тодибо, недавно выкупили у Барселоны за 8,5 млн евро. Его партнером в центре обороны был 20-летний Флавиус Данилюк – австриец, родители которого родились в румынской части Буковины и имеют украинское происхождение.

Первая хорошая атака киевлян на 4-й минуте. Жерсон шведой перевел мяч налево на Дубинчака, тот в касание отдал на Де Пену. Уругваец прострелил на Шкурина, но защитник Ниццы был первым на мяче. Атака Ниццы была более острой – Гуири едва не замкнул прострел Стенгса, находясь в двух метрах от ворот. Этот эпизод разозлил Луческу, который эмоционально "напихал" своим подопечным с тренерской скамьи.

Провал на левом фланге обороны Динамо. Аталь имел кучу пространства, но поспешил с подачей и перспективный шанс не был использован. Впервые проявил себя Илья Шкурин, который завоевал мяч в центре поля и заработал фол. У Ниццы выделялся Кефрен Тюрам – 20-летний центральный полузащитник, один из сыновей легендарного Лилиана Тюрама.

На 15-й минуте Динамо едва не пропустило. Денис Бойко спас киевлян, опередив Гуири на линии вратарской. Тут же Ницца заработала право на перспективный стандарт, который французы решили исполнить низом – неудачно. Жерсон эффектно накрутил Тодибо и отдал на Андриевского. Тот навесил – кипер Ниццы Вальтер Бенитес впервые вступил в игру, спокойно забрав мяч. И тут же команда Гальтье создала еще один момент. Аталь продавил Дубинчака, вошел в штрафную и прострелил – партнер не дотянулся. Уже второй провал на левом фланге Динамо за неполные 20 минут – Дубинчак активно и регулярно бегал вперед, а вот со своевременным возвращением были проблемы.

Очередной рывок Атала правым флангом вновь привел к моменту у ворот Бойко. Кендзёра в подкате спас ситуацию. Гораздо интереснее выглядел разбавленный состав Ниццы на фоне Динамо без игроков сборной Украины. Опять неудачная игра Дубинчака, не сумевшего обработать довольно простой мяч. Не самый лучший матч Владислава – по крайней мере, на 30-ю минуту. Тымчик едва не срезал мяч в собственные ворота – Бойко был готов к такому коварству от собственного партнера. Центрбекам киевлян не хватало удачного первого паса для выхода в атаку. Соответственно, Шепелев начал опускаться ниже, начиная почти все наступления "бело-синих" через центральную зону.

На 37-й минуте Динамо все же забило. Де Пена подал со штрафного на Сироту, Александр сбросил на Шкурина, а белорус ударом головой забил уже третий гол в третьем матче за Динамо. Еще до перерыва Буяльский после скидки Шкурина пяткой мог укрепить преимущество киевлян, но Вальтер Бенитес помешал. У ворот Динамо Гуири едва не перехитрил Бойко ударом в ближний угол, но наш кипер в последний момент выставил руку и перевел мяч на угловой. В итоге, интересный первый тайм завершился минимальным преимуществом Динамо. Ницца имела свои моменты, но французам не хватало реализации. Бойко в игру вступал считанные разы – впрочем, как и его оппонент Бенитес.