Динамо – Ницца – 1:2 – видео голов и обзор матча
Чемпион Украины в товарищеском матче неожиданно уступил девятой команде французской Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Очередной соперник Динамо на втором сборе киевлян в Швейцарии сумел удивить Луческу и Ко. Первую половину тайма Ницца была ближе к взятию ворот, но французам не хватало доли везения и точности, да и Бойко продемонстрировал, что мастерство не так легко растерять.
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Однако первым все же забило Динамо. На 37-й минуте после подачи со штрафного Де Пены мяч прилетел к Сироте, тот сбросил на Шкурина и новичок киевлян ударом головой забил уже в третьем матче подряд.
В середине второй сорокапятиминутки Ницца сравняла – Дэн Ндойе отвоевал мяч у Гармаша и с угла штрафной поразил ближний угол ворот Бущана. А за 10 минут до конца матча отскок после стандарта помог Алексису Труйе вывести французов вперед. Отыграться киевлянам не удалось, да и моментов у них не было.
Это поражение стало первым для Динамо на сборах. Следующий матч киевляне проведут уже сегодня, 18 июля, против швейцарского Этуаля.
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