Очередной соперник Динамо на втором сборе киевлян в Швейцарии сумел удивить Луческу и Ко. Первую половину тайма Ницца была ближе к взятию ворот, но французам не хватало доли везения и точности, да и Бойко продемонстрировал, что мастерство не так легко растерять.

Динамо может выкупить Шкурина за скромную сумму, но придется делиться с ЦСКА

Однако первым все же забило Динамо. На 37-й минуте после подачи со штрафного Де Пены мяч прилетел к Сироте, тот сбросил на Шкурина и новичок киевлян ударом головой забил уже в третьем матче подряд.

В середине второй сорокапятиминутки Ницца сравняла – Дэн Ндойе отвоевал мяч у Гармаша и с угла штрафной поразил ближний угол ворот Бущана. А за 10 минут до конца матча отскок после стандарта помог Алексису Труйе вывести французов вперед. Отыграться киевлянам не удалось, да и моментов у них не было.

Это поражение стало первым для Динамо на сборах. Следующий матч киевляне проведут уже сегодня, 18 июля, против швейцарского Этуаля.

Динамо – Ницца: Киев наказали за ошибки и нанесли первое поражение, Шкурин очередным голом не дает шансов конкурентам