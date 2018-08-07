Динамо предложило за Супрягу значительно больше, чем Аякс и РБ Лейпциг, – СМИ

В СМИ появились интересные детали относительно возможного трансфера нападающего СК Днепр-1 Владислава Супряги в киевское Динамо.

Судя по обилию информации в СМИ, Владислав Супряга все ближе к переходу в Динамо.

Киевский клуб предложил СК Днепр-1 значительно большую сумму за нападающего, чем амстердамский Аякс и немецкий РБ Лейпциг, сообщает неофициальный сайт Днепра.

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Ранее была информация, что Аякс предлагал за 18-летнего таланта 3 млн евро, однако клуб отказался продавать Супрягу.

Владислав Супряга является воспитанником Днепра, но на профессиональном уровне начал играть за СК Днепр-1. В прошлом сезоне он провел 22 матча во Второй лиге, в которых забил 7 мячей. Также 18-летний нападающий прекрасно себя проявил на юношеском Евро-2018 (U-19) и попал в символическую сборную по итогам турнира.

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