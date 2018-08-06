Вітор Буено: все, що треба знати про новачка київського Динамо

"Футбол 24" ближче знайомить із черговим бразильським легіонером київського Динамо.

Перед початком сезону основні питання щодо кадрового стану Динамо стосувалися в основному атакувальної лінії. Форвардів вболівальники киян поки не дочекалися, натомість тренерський штаб Хацкевича минулого тижня отримав у своє розпорядження вже третього за рахунком бразильця, який приєднався до команди цього літа.

Раніше свої трансфери в Динамо оформили центральний півзахисник Че Че та лівий захисник/латераль Сідклей, а тепер до команди приєднався атакувальний півзахисник Сантоса – Вітор Фрезарін Буено. Кияни оформили з бразильським клубом дворічну орендну угоду, в рамках якої у зворотньому напрямку відправився Дерліс Гонсалес. Теоретично, Динамо має виграти від цього обміну, адже замість дещо ледачого та невмотивованого парагвайського вінгера до команди приєднався гравець, який прагне реалізувати себе в Європі та грати в єврокубках.

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Біографія та кар’єра до переходу в Динамо

Вітор Буено народився 5 вересня 1994 року в місті Монте-Алту на південному сході Бразилії. Футболом почав займатися в місцевому Монте Азул, який пізніше змінив на Байю (2011) та Ботафого Сан-Паулу (2013), де грав за молодіжні команди. Дебютував на професіональному рівні також у футболці Ботафого Сан-Паулу (2014). 26 травня 2015 року Вітор був орендований Сантосом, де зарекомендував себе лише з найкращого боку, внаслідок чого один з найтитулованіших бразильських клубів вирішив викупити контракт талановитого півзахисника, підписавши з ним чотирирічний контракт.

Вже в першому сезоні в якості повноцінного гравця Сантоса Буено довів усім скептикам те, що клуб недарма повірив у його талант: 10 голів та 3 асисти у 33 поєдинках за клуб (32 з яких в основі). Наслідком вдалих виступів Вітора за Сантос стало також і визнання від бразильської преси та експертів: Буено був названий найкращим новачком бразильської Серії А у 2016 році та отримав за це спеціальну спільну нагороду від авторитетного спортивного видання Globo та Конфедерації футболу Бразилії. 2016-й рік став для Буено поки що найкращим в його професіональній кар’єрі, а в квітні 2017-го Вітор дебютував у Копа Лібертадорес.

Вітор Буено за часів виступів у Сантосі

За талановитим півзахисником Сантоса почали зацікавлено спостерігати європейські клуби, і цілком можливо, що Буено міг би зараз грати в одній із топ-ліг, якби не проблеми зі здоров’ям. У липні минулого року в одному з матчів бразильської Серії А Вітор отримав важку травму – розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна, внаслідок чого залишився без футболу на цілих вісім місяців, а відновившись, зрозумів, що тренерський штаб Сантоса більше на бачить його беззаперечним гравцем стартового складу.

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Вітор поступово набирав оптимальні кондиції, але в основі Сантоса вже майже не грав. Паралельно керівництво клубу зацікавила можливість підписання Дерліса Гонсалеса, а київське Динамо з кількох (за чутками) запропонованих варіантів обміну було максимально зацікавлене саме в Буено. Залишається лише здогадуватися, чи приклала руку до цієї угоди команда Євгена Краснікова, що спеціалізується на південноамериканському ринку, але, судячи зі всього, тренерський штаб Динамо й справді дуже хотів бачити бразильця у своєму складі.

Ситуація з орендним обміном ускладнювалася ще й переговорами між Сантосом та агентом Дерліса Гонсалеса щодо умов особистого контракту парагвайця з бразильським клубом. Картина змінювалася ледь не щодня від "ще трохи, й підпишемо контракт" до "нас не влаштовують умови, запропоновані клубом", а весь цей час (за чутками – 11-12 днів), Буено сидів у Києві, очікуючи на завершення "саги з Дерлісом". У підсумку, всі сторони змогли домовитися, але очевидно, що через довгі переговори між Гонсалесом та Сантосом, Динамо втратило цінний час на інтеграцію Буено в гру команди. Цілком можливо, що якби трансфер бразильського півзахисника відбувся на 10 днів раніше, то Фрезарін був би зараз серед гравців, що відправилися до Праги на матч Ліги чемпіонів проти Славії.

Вітор Фрезарін Буено (справа) на підписанні контракту з Динамо

Позиція, сильні сторони та конкуренти в Динамо

Позиція, на якій Вітор Буено почуває себе найбільш комфортно – це правий фланг півзахисту/атаки. При цьому може зіграти й на протилежному фланзі та на позиції "під нападником" або другого, відтягнутого форварда. Сам Вітор зізнався, що буде радий зіграти на будь-якій позиції, де його бачить головний тренер.

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Щодо сильних сторін новачка Динамо, слід відзначити, що Буено має хороші антропометричні дані (в різних джерелах є інформація про зріст від 183 см до 185 см), гарно бачить поле, класно використовує вільний простір та має хорошу техніку. Стиль гри Буено – це швидкі переміщення з м’ячем та без м’яча, що загострюють гру біля воріт суперника.

Вітор Буено на тренуванні Сантоса

Важливо те, що Вітор однаково якісно може зіграти як в моменті, коли треба віддати загострюючу передачу, так і в ситуації, коли необхідно відкритися під передачу партнера, знайшовши вільну зону. Будь-яку атаку Буено намагається довести до логічного завершення, тобто удару, також не в його стилі перетримування м’яча – бразилець добре відчуває, коли потрібно віддати його партнеру або пробити по воротах. Окрім цього, слід відзначити, що Буено доволі впевнено почувається у чужому штрафному майданчику, а більшість своїх голів він забив якраз із меж карної зони суперника.

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Якщо говорити про конкурентів Буено в Динамо, то в цьому контексті перш за все слід говорити про фланги півзахисту, де зараз досить сильно виглядають Вербіч та Циганков. Проте, скоріш за все, тренерський штаб Динамо планує використовувати новачка на різних позиціях в півзахисті/атаці з огляду на його універсальність. У будь-якому випадку, киянам не завадить гравець, який зможе додати креативу в атаці та приймати нестандартні рішення, що будуть загострювати гру біля воріт суперника.

Слова після переходу до Динамо

Я дуже радий, що буду грати за київське Динамо. Виступати в Європі було моєю мрією. Я прийшов у великий клуб, клуб з історією. Вже бачив гру київського Динамо. Це дуже кваліфікована команда, з якою, впевнений, ми будемо вигравати трофеї

Перша мета – потрапити в основний раунд Ліги чемпіонів. Зараз це основне завдання нашої команди. А потім продовжувати плідно працювати і виграти національний чемпіонат

У Сантосі я грав на різних позиціях в передній лінії, як в центрі поля, так і на флангах. Готовий грати на будь-якій позиції, там де тренер вважатиме за краще мене використовувати

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Подальші перспективи

Контракт Буено з Сантосом закінчується влітку 2020 року, тобто якраз в самому кінці орендної угоди з Динамо. Така ж ситуація і у випадку з Дерлісом Гонсалесом. Існує імовірність, що обидва гравці після закінчення орендних угод отримають статус вільних агентів, та зможуть укласти зі своїми нинішніми клубами вже повноцінні контракти. При цьому в ЗМІ промайнула інформація про те, що Динамо матиме право викупу Буено за 10 мільйонів євро, проте жодної інформації щодо подовження чинного контракту Буено з Сантосом не було...

Вітор Буено вже встиг обрати ігровий номер для виступів за Динамо, і зрозуміло, що очікування від гравця з "двадцяткою" на спині будуть вкрай великими. У будь-якому випадку, все зараз в руках самого Буено. Є впевненість у тому, що бразилець неодмінно отримає у Києві шанс, яким потрібно буде скористатися для того, щоб перед ним відкрилися можливості Ленса та Драговіча, а не перспективи все того ж Дерліса Гонсалеса. Для цього належить лише грати у свій футбол, а не вдавати із себе футболіста, отримуючи найбільшу зарплату в клубі.

Артур Киселевський, Футбол 24

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