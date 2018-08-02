Украинец Супряга попал в символическую сборную Евро-2018 U-19, Булеца – в запасе

Владислав Супряга (на переднем плане) / фото из соцсетей

Нападающий сборной Украины U-19 и СК Днепр-1 Владислав Супряга попал в символическую сборную Евро-2018 по версии УЕФА. Еще один украинец – полузащитник Динамо Сергей Булеца включен в резервный список.

УЕФА составил идеальную сборную по итогам Евро-2018 среди национальных команд U-19. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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В составе команды по схеме 4-5-1 украинский нападающий Владислав Супряга занял позицию основного форварда. В то же время в резерв попал атакующий хавбек киевского Динамо Сергей Булеца. Украина U-19 на континентальном турнире добралась до полуфинала, где крупно уступила Португалии.

Полностью состав выглядит так: Плиццари (Италия) – Белланова (Италия), Коррейя (Португалия), Бетелла (Италия), Винагре (Португалия) – Кюизанс (Франция), Луис (Португалия), Тонали (Италия), Филипе (Португалия), Диаби (Франция) – Супряга (Украина).

Напомним, что Супряга мог перебраться в Серию А за 1 млн евро. Форвардом СК Днепр-1 активно интересовался СПАЛ.