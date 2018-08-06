toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Супряга: Контракт с Динамо еще не подписывал

21:03 390 Читати українською
Супряга: Контракт с Динамо еще не подписывал
Владислав Супряга / Фото СК Днепр-1

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга отрицает, что подписывал контракт с Динамо, но возможность перехода не отрицает.

"Пока ничего не хочу комментировать относительно моего перехода в Динамо. Давайте чуть позже поговорим.

Супряга стал игроком Динамо, – СМИ

Никаких документов с киевским клубом я пока не подписывал", – цитирует упряжи издание footboom.

Напомним, что Владислав Супряга является воспитанником Днепра. В 2017 году молодой форвард перешел в СК Днепр-1, где и выступает сейчас. После первых 3-х туров команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Вітор Буено: все, що треба знати про новачка київського Динамо

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Супряга стал игроком Динамо, – СМИ
    Україна — 17:011520 Супряга стал игроком Динамо, – СМИ
21
час
:
31
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук