Супряга: Контракт с Динамо еще не подписывал

Нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга отрицает, что подписывал контракт с Динамо, но возможность перехода не отрицает.

"Пока ничего не хочу комментировать относительно моего перехода в Динамо. Давайте чуть позже поговорим.

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Никаких документов с киевским клубом я пока не подписывал", – цитирует упряжи издание footboom.

Напомним, что Владислав Супряга является воспитанником Днепра. В 2017 году молодой форвард перешел в СК Днепр-1, где и выступает сейчас. После первых 3-х туров команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

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