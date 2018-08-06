Динамо запропонувало за Супрягу значно більше за Аякс та РБ Лейпциг, – ЗМІ

У ЗМІ з'явились цікаві деталі щодо можливого трансферу нападника СК Дніпро-1 Владислава Супряги в київське Динамо.

Судячи з великої кількості інформації у ЗМІ, Владислав Супряга все ближче до переходу в Динамо.

Київський клуб запропонував СК Дніпро-1 значну більшу суму за нападника, ніж амстердамський Аякс та німецький РБ Лейпциг, повідомляє неофіційний сайт Дніпра.

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Раніше була інформація, що Аякс пропонував за 18-річного таланта 3 млн євро, проте клуб відмовився продавати Супрягу.

Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.

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