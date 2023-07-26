Полузащитник сборной Ямайки Кахим Перрис вместе с основной командой Динамо готовится к старту нового сезона УПЛ.

Киевское Динамо провело первую тренировку в столице Украины по возвращении из австрийского собрания. Об этом информирует клубная пресс-служба "бело-синих".

Динамо официально отпустило Лонвейко, который не хотел играть в Украине

Занимался в основной группе и ямайский полузащитник киевлян Кахим Перрис, который прибыл в расположение команды и был включен в заявку команды Луческу на следующий сезон УПЛ.

Новый сезон Премьер-лиги киевляне откроют для себя матчем против закарпатского Миная. Игра запланирована на воскресенье, 30 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Напомним, Перрис пропустил австрийское собрание Динамо через Кубок КОНКАКАФ, где со сборной Ямайки дошел до полуфинала турнира.

Нещерет, Овчаренко или Бражко – топ-5 питомцев Динамо, которые могут выстрелить в сезоне 2023/24