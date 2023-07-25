Нидерландский полузащитник Динамо Джастин Лонвейк продолжит карьеру в Андерлехте, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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23-летний футболист будет выступать за бельгийцев на правах аренды в течение следующего сезона – в контракте предусмотрена опция выкупа игрока. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

Напомним, Лонвейк перешел в Динамо из Виборга в сентябре 2022 года за 1,5 млн евро. Он стал довольно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист. Впрочем, летом легионер вдруг не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.

К слову, контракт нидерландца с Динамо истекает 30 июня 2024 года, поэтому вполне возможно, что ему не придется возвращаться в расположение киевского клуба. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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