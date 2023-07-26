Півзахисник збірної Ямайки Кахім Перріс разом з основною командою Динамо готується до старту нового сезону УПЛ.

Київське Динамо провело перше тренування в столиці України після повернення з австрійських зборів. Про це інформує клубна прес-служба "біло-синіх".

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Займався в основній групі і ямайський півзахисник киян Кахім Перріс, який таки прибув у розташування команди і був включений в заявку команди Луческу на наступний сезон УПЛ.

Новий сезон Прем'єр-ліги кияни відкриють для себе матчем проти закарпатського Миная. Гру заплановано на неділю, 30 липня, стартовий свисток прозвучить о 17:00.

Нагадаємо, Перріс пропустив австрійські збори Динамо через Кубок КОНКАКАФ, де зі збірною Ямайки дійшов до півфіналу турніру.

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