Нещерет, Вивчаренко или Бражко – топ-5 воспитанников Динамо, которые могут выстрелить в сезоне 2023/24
13:42 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил подборку потенциальных звезд киевского Динамо.
Киевское Динамо завершило австрийские сборы в рамках подготовки к новому сезону. Уже 30 июля столичный клуб сыграет свой первый официальный матч – в рамках УПЛ домашнее противостояние с Минаем.
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"Футбол 24" попытался определить 5 игроков Динамо, которые в новом сезоне имеют шанс засветиться. Детальнее смотрите на YouTube канале "Футбол24".
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