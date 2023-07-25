Киевское Динамо завершило австрийские сборы в рамках подготовки к новому сезону. Уже 30 июля столичный клуб сыграет свой первый официальный матч – в рамках УПЛ домашнее противостояние с Минаем.

Динамо готовится отбивать молодую звезду от европейцев: "Предложат нужную сумму, и нервы Суркиса не выдержат"

"Футбол 24" попытался определить 5 игроков Динамо, которые в новом сезоне имеют шанс засветиться. Детальнее смотрите на YouTube канале "Футбол24".

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