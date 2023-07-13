Кубок КОНКАКАФ, полуфиналы

США – Панама – 1:1 (по пенальти – 4:5)

Голы: Феррейра, 105 – Андерсон, 99

Ямайка – Мексика – 0:3

Голы: Мартин, 2, Чавес, 30, Альварадо, 90+3

Панама впервые за 10 лет вышла в финал "Золотого кубка". Представитель Центральной Америки выбил из турнира США. Штаты, выступавшие на чемпионате без главных звезд из Европы, проиграли в серии пенальти. Однако еще в основное время Панама дважды забила усилиями Барсенаса и Диаса – голы отменили из-за офсайдов.

? ¡No te pierdas el resumen del partido entre @USMNT y @fepafut en las Semifinales de #CopaOro 2023!



Crónica del juego https://t.co/vZb5pus2tT



¡Revive los momentos más emocionantes! pic.twitter.com/ENrEIdcOJ6 — Gold Cup (@GoldCup) July 13, 2023

Вторым финалистом стала Мексика, которая за последние 20 лет только трижды не выходила в финал. Мексиканцы уверенно разбили Ямайку. Мартин быстрым голом открыл счет, Васкес красиво забил со штрафного, а Альварадо поставил точку. Кахим Перрис из Динамо на поле не вышел и за весь турнир сыграл один матч.

️ ¡Disfruta de los mejores momentos del enfrentamiento entre @jff_football y @miseleccionmx en las Semifinales de #CopaOro 2023!



Crónica del juego https://t.co/DGiqSi4Oy3 pic.twitter.com/VeIqN2WAi3 — Gold Cup (@GoldCup) July 13, 2023

Финал состоится 17 июля в 2:30 по Киеву. Мексика и Панама разыграют титул в Лос-Анджелесе.

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