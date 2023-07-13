США вылетели из Кубка КОНКАКАФ, динамовец разгромно проиграл – определились финалисты турнира
На "Золотом кубке" Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна состоялись полуфинальные матчи.
Кубок КОНКАКАФ, полуфиналы
США – Панама – 1:1 (по пенальти – 4:5)
Голы: Феррейра, 105 – Андерсон, 99
Ямайка – Мексика – 0:3
Голы: Мартин, 2, Чавес, 30, Альварадо, 90+3
Панама впервые за 10 лет вышла в финал "Золотого кубка". Представитель Центральной Америки выбил из турнира США. Штаты, выступавшие на чемпионате без главных звезд из Европы, проиграли в серии пенальти. Однако еще в основное время Панама дважды забила усилиями Барсенаса и Диаса – голы отменили из-за офсайдов.
Вторым финалистом стала Мексика, которая за последние 20 лет только трижды не выходила в финал. Мексиканцы уверенно разбили Ямайку. Мартин быстрым голом открыл счет, Васкес красиво забил со штрафного, а Альварадо поставил точку. Кахим Перрис из Динамо на поле не вышел и за весь турнир сыграл один матч.
Финал состоится 17 июля в 2:30 по Киеву. Мексика и Панама разыграют титул в Лос-Анджелесе.
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