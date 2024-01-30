Динамо и Пахтакор играют 30 января на сборах в Турции. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Динамо – Пахтакор стартовал 30 января в 16:00 по киевскому времени. Это третий спарринг киевлян на сборах в Турции. В предыдущих товарищеских матчах подопечные Александра Шовковского проиграли Балкани (0:2) и варшавской Легии (1:3).

Пахтакор является действующим чемпионом Узбекистана и самым титулованным клубом страны – 16 чемпионских титулов. Команду из Ташкента возглавляет Максим Шацких – экс-форвард Динамо и лучший бомбардир в истории чемпионатов Украины. Соответственно, Александр Шовковский будет противостоять своему бывшему одноклубнику.

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Недавно Пахтакор уже противостоял украинской команде, сыграв вничью с Александрией (1:1). Интересно, что Динамо еще никогда не обыгрывало ташкентскую команду в товарищеских матчах – ничья и два поражения.

Где смотреть матч Динамо – Пахтакор? Онлайн-трансляция игры доступна в YouTube-канале киевского клуба, а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый состав Динамо: Нещерет – Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Рамадани – Бенито, Шапаренко, Волошин – Ванат.

Запасные: Бущан, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Пономаренко, Караваев, Кабаев, Малыш, Дячук, Диалло, Михавко, Царенко.

Динамо – Пахтакор: онлайн-видеотрансляция матча 30 01 2024